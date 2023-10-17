«Донецкоблгаз» накануне отопительного сезона восстанавливает поврежденные обстрелами газовые сети

Перед стартом отопительного сезона специалисты «Донецкоблгаза» восстанавливают поврежденные в результате обстрелов газовые сети. Фото: «Донецкоблгаз»

«Донецкоблгаз» сообщил о выполненных в течение минувшей недели аварийно-восстановительных работах накануне старта отопительного сезона.

В Покровске возобновлено газоснабжение многоэтажки, которая была повреждена в результате обстрела 7 августа. В результате аварийно-восстановительных работ 54 абонентам дома возобновлено газоснабжение; 2 абонента опломбированы; 24 – отключены от системы газоснабжения.

В Константиновке в течение недели выявлены многочисленные повреждения объектов системы газоснабжения, возникших в результате боевых действий. В частности, в с.Иванополье обнаружено 5 повреждений газовых сетей. Как отмечалось ранее, газоснабжение в этом селе возобновлено более 400 абонентам частного сектора.

В Славянске выполнена реконструкция газовой сети, где в результате боевых действий был поврежден дворовой ввод. Кроме того, специалисты Славянского УГХ продолжают работать над возобновлением газоснабжения в Лимане. В деоккупированном городе в течение недели обнаружено 21 повреждение объектов системы газоснабжения.

В Рай-Александровке зафиксировано 8 повреждений газовых сетей, возникших в результате боевых действий. В пределах аварийно-восстановительных работ в селе газовики выполняют опрессовку газопроводов.

В Краматорске газовики выполняют реконструкцию газопровода с подключением двух абонентов. В преддверии отопительного сезона проводятся ремонтные работы на фланцевых и резьбовых соединениях на кранах многоэтажных домов.

Аварийно-диспетчерской службой Донецкоблгаза зарегистрировано три утечки газа, не связанных с боевыми действиями, повлекшие за собой временное отключение 32 абонентов.