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«Донецькоблгаз» напередодні опалювального сезону відновлює пошкоджені обстрілами газові мережі

17 жовтня 2023, 15:57

«Донецькоблгаз» напередодні опалювального сезону відновлює пошкоджені обстрілами газові мережі

Перед стартом опалювального сезону фахівці «Донецькоблгазу» відновлюють пошкоджені внаслідок обстрілу газові мережі. Фото: «Донецькоблгаз» Перед стартом опалювального сезону фахівці «Донецькоблгазу» відновлюють пошкоджені внаслідок обстрілу газові мережі. Фото: «Донецькоблгаз»

«Донецькоблгаз» повідомив про виконані протягом минулого тижня аварійно-відновлювальні роботи напередодні старту опалювального сезону.

У Покровську відновлено газопостачання багатоповерхівки, яка була пошкоджена внаслідок обстрілу 7 серпня. Внаслідок аварійно-відновлювальних робіт 54 абонентам будинку відновлено газопостачання; 2 абоненти опломбовані; 24 – відключено від системи газопостачання.

У Костянтинівці протягом тижня виявлено численні пошкодження об'єктів системи газопостачання, які виникли внаслідок бойових дій. Зокрема, у с.Іванопілля виявлено 5 пошкоджень газових мереж. Як зазначалося раніше, газопостачання у цьому селі відновлено понад 400 абонентам приватного сектору.

У Слов'янську виконано реконструкцію газової мережі, де внаслідок бойових дій було пошкоджено дворове введення. Окрім того, фахівці Слов'янського УГГ продовжують працювати над відновленням газопостачання у Лимані. У деокупованому місті протягом тижня виявлено 21 пошкодження об'єктів системи газопостачання.

У Рай-Олександрівці зафіксовано 8 пошкоджень газових мереж, що виникли внаслідок бойових дій. У межах аварійно-відновлювальних робіт у селі газовики виконують опресування газопроводів.

У Краматорську газовики виконують реконструкцію газопроводу із підключенням двох абонентів. Напередодні опалювального сезону проводяться ремонтні роботи на фланцевих та різьбових з'єднаннях на кранах багатоповерхових будинків.

Аварійно-диспетчерською службою Донецькоблгазу зареєстровано три витоки газу, не пов'язані з бойовими діями, що спричинили тимчасове відключення 32 абонентів.

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