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Удар по аэродрому в Бердянске был нанесен ракетами ATACMS — СМИ

17 октября 2023, 16:45

Удар по аэродрому в Бердянске был нанесен ракетами ATACMS — СМИ

Остатки от ракеты, атаковавшей аэродром в Бердянске. Фото: соцсети Остатки от ракеты, атаковавшей аэродром в Бердянске. Фото: соцсети

Российские телеграм-каналы публикуют снимки, на которых, как утверждается, видны остатки кассетных суббоеприпасов M74 от ракеты ATACMS на Бердянском аэродроме. Первым про это написал российский телеграм-канал «Воевода Вещает».

В пабликах российские военкоры выкладывают фото не отработавших боеприпасов, называя их «ночной гадостью». Официально о передаче таких ракет Украине не сообщалось.

Обновлено. Издание The Wall Street Journal также пишет, что Украина впервые выпустила ракету ATACMS по российским военным. По данным газеты, американские ракеты были тайно переброшены в Украину несколько дней назад.

Как отмечает WSJ, модификация ATACMS, которую получила Украина, имеет дальность около 160 км.



Вместе с тем сегодня президент Зеленский по итогам заседания Ставки выразил благодарность «некоторым нашим партнерам».

«Благодарю тех, кто уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты, эффективное оружие, как мы и договаривались», — подчеркнул глава государства.

Напомним, во вторник ночью, 17 октября, украинские военнослужащие нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Луганска и Бердянска (Запорожская область).

В ССО сообщили, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра. Потери в живой силе захватчиков составляют десятки погибших и раненых — тела до сих пор достают из-под завалов.

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