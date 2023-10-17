Тела оккупантов достают из-под завалов: в ССО рассказали детали атаки ВСУ в Луганске и Бердянске

В ночь на 17 октября прошла успешная операция ССО Украины по поражению аэродромов в оккупированных Бердянске и Луганске. В результате чего российские оккупанты понесли значительные потери. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



«Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывания на них значительного количества авиационной и специальной техники, и боеприпасов», — говорится в сообщении.



Военные проверили указанную информацию и получили подтверждение.



По информации ССО в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций;

специальная техника, которая находилась на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

склад боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов.

В ССО сообщили, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра. Потери в живой силе захватчиков составляют десятки погибших и раненых — тела до сих пор достают из-под завалов.



Напомним, утром 17 октября мы писали, что украинские военнослужащие нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Луганска и Бердянска (Запорожская область). Именно там находится российская техника.