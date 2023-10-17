Удар по летовищу в Бердянську був завданий ракетами ATACMS — ЗМІ

Залишки від ракети, що атакувала аеродром у Бердянську. Фото: соцмережі

Російські телеграм-канали публікують знімки, на яких, як стверджується, видно залишки касетних суббоєприпасів M74 від ракети ATACMS на Бердянському аеродромі. Першим про це написав російський телеграм-канал «Воевода Вещает».



У пабліках російські воєнкори викладають фото боєприпасів, що не відпрацювали, називаючи їх «нічною гидотою». Офіційно про передачу таких ракет Україні не повідомлялося.



Оновлено. Видання The Wall Street Journal також пише, що Україна вперше випустила ракету ATACMS по російських військових. За данними газети, американські ракети були таємно перекинуті в Україну кілька днів тому.



Водночас сьогодні президент Зеленський за підсумками засідання Ставки висловив подяку «деяким нашим партнерам».



Як зазначає WSJ, модифікація ATACMS, яку отримала Україна має дальність близько 160 км.



«Дякую тим, хто знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати, ефективна зброя, як ми й домовлялися», - наголосив глава держави.



Нагадаємо, у вівторок вночі, 17 жовтня, українські військовослужбовці завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Луганська та Бердянська (Запорізька область).



У ССО повідомили, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. Втрати живою силою загарбників становлять десятки загиблих і поранених — тіла досі дістають з-під завалів.