«Укрэнерго» не планирует никаких ограничений потребления электроэнергии в ближайшее время

В настоящее время производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей. Основания вводить графики отключений отсутствуют. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

«Производства электроэнергии достаточно для покрытия всех потребностей потребителей. Состояние энергосистемы сейчас не дает никаких оснований вводить графики отключений в ближайшее время – если не будет новых обстрелов», – говорится в сообщении.

«Укрэнерго» отмечает, что официальная информация об отключениях размещена только на сайте и в соцсетях компании; на официальном сайте облэнерго или в личном кабинете потребителя.

Видео и сюжеты, которые используются недобросовестными медиа и Телеграм-каналами для утверждений о вводе графиков отключений, были сняты еще в прошлом году, говорится в сообщении.