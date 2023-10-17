«Укренерго» не планує жодних обмежень споживання електроенергії найближчим часом

Нині виробленої електроенергії вистачає покриття потреб споживачів. Підстави вводити графіки відключень відсутні. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

«Виробництва електроенергії достатньо для покриття всіх потреб споживачів. Стан енергосистеми зараз не дає жодних підстав запроваджувати графіки відключень найближчим часом – якщо не буде нових обстрілів», – йдеться у повідомленні.

«Укренерго» зазначає, що офіційна інформація про відключення розміщена лише на сайті та в соцмережах компанії; на офіційному сайті обленерго чи в особистому кабінеті споживача.

Відео та сюжети, які використовуються несумлінними медіа та Телеграм-каналами для тверджень про введення графіків відключень, було знято ще минулого року, йдеться у повідомленні.