Будущее западной цивилизации и ее базовые ценности, такие как уважение к человеческой жизни и уважение к гражданскому населению, поставлены на карту в конфликтах в Украине и Израиле. Об этом заявил на конференции SH!FTS премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает «Европейская правда».



По его словам, природа двух конфликтов отличается: агрессия России против Украины является жестоким, но конвенционным военным столкновением, в то время как нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль является чистым терроризмом.



Тем не менее отметил Фиала, их объединяет то, что западная цивилизация подверглась нападению, и что оба нападения будут влиять на международную среду в следующем десятилетии.



Напомним, Воздушные силы Чехии окончательно простились с советскими вертолетами Ми-24В/Ми-35, входившими в состав 221-й вертолетной эскадрильи 22-й «Бискайской» авиабазы (г. Намешть над Ославой).





