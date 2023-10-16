Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Воздушные силы Чехии окончательно простились с советскими вертолетами

16 октября 2023, 11:49

Воздушные силы Чехии окончательно простились с советскими вертолетами

Новые вертолеты Воздушных сил Чехии. Фото: Twitter Новые вертолеты Воздушных сил Чехии. Фото: Twitter

Сегодня Воздушные силы Чехии окончательно простились с советскими вертолетами Ми-24В/Ми-35, входившими в состав 221-й вертолетной эскадрильи 22-й «Бискайской» авиабазы (г. Намешть над Ославой). Про окончание работы чешских пилотов с советскими бортами сообщил глава фонда «Повернись живим» Тарас Чмут. 

«В общей сложности в стране было до 14 бортов, семь из которых в прошлом году передали нам. На замену советским машинам Чехия, в 2019 году, приобрела 6+6 новейших вертолетов Bell UH-1Y Venom и ударных AH-1Z Viper. Еще по 4 борта каждого типа в стране передает США за помощь Украине. На сегодняшний день получено уже 6 новых вертолетов. Всего же ожидается 20 бортов», — добавил военный аналитик и волонтер.


Он также выразил надежду на то, что семь оставшихся вертолетов, которые не были переданы Украине ранее, все же окажуться в распоряжении Воздушных сил Украины. 

Напомним, Главное управление разведки МО Украины продемонстрировало видео захвата российского вертолета Ми-8, который был перехвачен разведчиками 23 августа. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Чехия
Прочее
Вертолеты

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:07
Морги Донецка переполнены оккупантами, есть угроза вспышки инфекции
15:12
В порт оккупированного Мариуполя прибыли одновременно три российских судна — Андрющенко
13:32
«ДНР»: в результате обстрела в оккупированном Донецка погиб ребенок
12:25
В захваченном Луганске прогремел взрыв, в городе виден черный дым
23:33
Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 октября
22:27
Никопольский район подвергся массированному обстрелу — Лысак
21:03
Оккупанты обстреливают центр Херсона — ГВА
20:03
ВСУ держат оборону на Авдеевском направлении – Генштаб
19:30
Под обстрел россиян в Бериславе попали жилые дома, погибла женщина
19:10
Оккупанты мобилизуют учителей на захваченных территориях — ЦНС
17:43
Россияне пытаются окружить Купянск — Сырский
17:01
Оккупанты днем обстреляли Днепровский рынок в Херсоне — ГВА
09:25
Более 40 россиян держали в «подвале для отказников» на оккупированной Луганщине — СМИ
08:45
На оккупированной Донетчине загорелся газопровод — пожар тушили всю ночь
23:19
Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 октября
21:49
Медикам удалось сохранить ногу бойцу ВСУ после попадания хвостовика мины — Генштаб
21:15
Под Авдеевкой ВСУ держат оборону и продолжают контрнаступление — Генштаб
20:45
Продолжается эвакуация жителей Донетчины в Житомирскую область: условия и график движения спецпоездов
19:47
Оккупанты снова обстреливают Херсон — ГВА
19:25
Вследствие обстрелов разрушена агрофирма в Марганецкой громаде
все новости
12:39
ЧВК «Редут» вербует «вагнеровцев»
12:15
Российская армия вновь попытается штурмовать Авдеевку
12:13
На Луганщине возросло количество авиационных ударов оккупантов — ОВА
11:49
Воздушные силы Чехии окончательно простились с советскими вертолетами
11:22
Оккупанты выдыхаются, но продолжают бить по Авдеевке: Барабаш рассказал о ситуации в городе
11:14
Большинство немцев поддерживают решение Шольца не давать Украине Taurus
10:18
На территории Беларуси находятся около 2000 российских военных
10:00
При обстреле россиянами Донецкой области повреждены частные дома и многоэтажки
09:55
Войска РФ обстреляла Константиновку из РСЗО: есть разрушения
09:22
Второй эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Израиля
09:11
В Киеве начинают подключать к теплу жилые дома
08:45
HIMARS ударил по экипажам российских БПЛА ZALA
08:45
Силами ПВО ночью уничтожены две ракеты Х-59 и 11 из 12 «Шахедов»
08:21
Оккупанты за сутки ранили четырех жителей Донецкой области — ОВА
08:09
Россия ночью атаковала Украину: оккупанты использовали ракеты Х-59, «Искандер-М» и «шахеды»
19:34
Оккупанты ударили по Покровскому району: ранены три человека
17:58
В Николаевской области на мине подорвались двое детей, один ребенок погиб
17:25
Силы обороны отбили основную атаку оккупантов на Авдеевку: в ВСУ рассказали о ситуации вблизи города
16:55
Армия РФ днем ударила по Славянску
16:07
Морги Донецка переполнены оккупантами, есть угроза вспышки инфекции
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по Покровску. Фото: полиция Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска
13 октября, 17:37
Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ► Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ►
12 октября, 23:23
Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Фото: Дмитрий Шевченко В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой
12 октября, 10:52
Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем
06 октября, 16:55
Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ► Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►
06 октября, 16:30
Последствия обстрела Харькова. Фото: соцсети Войска РФ ударили по Харькову: Погиб ребенок и его бабушка, больше 25 пострадавших
06 октября, 10:05

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама