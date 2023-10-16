Новые вертолеты Воздушных сил Чехии. Фото: Twitter

Сегодня Воздушные силы Чехии окончательно простились с советскими вертолетами Ми-24В/Ми-35, входившими в состав 221-й вертолетной эскадрильи 22-й «Бискайской» авиабазы (г. Намешть над Ославой). Про окончание работы чешских пилотов с советскими бортами сообщил глава фонда «Повернись живим» Тарас Чмут.



«В общей сложности в стране было до 14 бортов, семь из которых в прошлом году передали нам. На замену советским машинам Чехия, в 2019 году, приобрела 6+6 новейших вертолетов Bell UH-1Y Venom и ударных AH-1Z Viper. Еще по 4 борта каждого типа в стране передает США за помощь Украине. На сегодняшний день получено уже 6 новых вертолетов. Всего же ожидается 20 бортов», — добавил военный аналитик и волонтер.

На заміну радянським машинах Чехія, у 2019 році, придбала 6+6 найновіших вертольотів Bell UH-1Y Venom та ударних AH-1Z Viper. Ще по 4 борти кожного типу країні передає США за допомогу Україні. На сьогодні отримано вже 6 нових вертольотів. Всього ж очікується на 20 бортів. pic.twitter.com/xgJEydCzyL — Т (@TarasChmut) October 16, 2023



Он также выразил надежду на то, что семь оставшихся вертолетов, которые не были переданы Украине ранее, все же окажуться в распоряжении Воздушных сил Украины.



Напомним, Главное управление разведки МО Украины продемонстрировало видео захвата российского вертолета Ми-8, который был перехвачен разведчиками 23 августа.