В Україні та Ізраїлі на кону стоїть майбутнє західної цивілізації – прем'єр Чехії

Майбутнє західної цивілізації та її базові цінності, такі як повага до людського життя та повага до громадянського населення, поставлені на карту у конфліктах в Україні та Ізраїлі. Про це заявив на конференції SH!FTS прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє «Європейська правда».



За його словами, природа двох конфліктів вирізняється: агресія Росії проти України є жорстоким, але конвенційним військовим зіткненням, тоді як напад палестинського руху ХАМАС на Ізраїль є чистим тероризмом.



Проте Фіала зазначив, їх об'єднує те, що західна цивілізація зазнала нападу, і що обидва напади впливатимуть на міжнародне середовище у наступному десятилітті.



Нагадаємо, Повітряні сили Чехії остаточно попрощалися з радянськими гелікоптерами Мі-24В/Мі-35, які входили до складу 221-ї вертолітної ескадрильї 22-ї «Біскайської» авіабази (м. Намішт над Ославою).





