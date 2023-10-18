Обстрелом поврежден православный храм в Запорожье

Покровский кафедральный собор Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Запорожье получил повреждения в результате обстрела российскими войсками в ночь на среду.

«Во время ночных российских обстрелов города Запорожья взрывной волной был поврежден Покровский кафедральный собор Запорожской епархии… Взрывной волной в храме выбило все окна, выломило оконные рамы. Также повреждения получил фасад собора», — сообщается в телеграм-канале УПЦ (МП).

По словам настоятеля собора Олега Семенчука, с 6:00 верующие начали убирать в храме последствия вражеских обстрелов.

Напомним, сегодня ночью оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате попадания ракеты в жилой многоэтажный дом два человека погибли, четыре пострадали, еще три — считаются пропавшими без вести.