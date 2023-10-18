Обстрілом пошкоджено православний храм у Запоріжжі

Покровський кафедральний собор Української православної церкви (Московського патріархату) у Запоріжжі отримав пошкодження внаслідок обстрілу російськими військами у ніч проти середи.

«Під час нічних російських обстрілів міста Запоріжжя вибуховою хвилею було пошкоджено Покровський кафедральний собор Запорізької єпархії… Вибуховою хвилею у храмі вибило всі вікна, виламало віконні рами. Також ушкодження отримав фасад собору», – повідомляється у телеграм-каналі УПЦ (МП).

За словами настоятеля собору Олега Семенчука, з 6:00 віруючі почали прибирати у храмі наслідки ворожого обстрілу.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти завдали удару по Запоріжжі. Внаслідок влучення ракети до житлового багатоповерхового будинку двоє людей загинули, четверо постраждали, ще три — вважаються зниклими безвісти.