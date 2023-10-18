«ДНР» ставит подростков на воинский учет

Группировка «ДНР» ставит подростков 2007 года рождения на воинский учет, чтобы в дальнейшем их могли призвать на службу в вооруженные силы России. В распоряжении «Новостей Донбасса» оказался соответствующий документ «Отдела образования администрации Петровского района города Донецка», направленный директорам школ о предоставлении информации об учениках.



«Во исполнение письма военного комиссариата Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города Донецка Донецкой Народной Республики от 27.09.2023 года No 2/4372, с целью качественного проведения первоначальной постановки граждан на воинский учет отдел образования администрации Петровского района города Донецка просит направить списки граждан 2007 года рождения, которые проживают на территории Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, пгт Александровка, пгт. Старомихайловка, с. Луганское», — говорится в бумаге.



В частности, среди требуемых документов ученика нужно предоставить ксерокопию паспорта РФ.

«Новости Донбасса» приводили советы правозащитников о том, как избежать призыва на военную службу в оккупации. Прежде всего они рекомендуют не оформлять российский паспорт и по возможности покинуть подконтрольную РФ территорию.

В конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу. В вооруженные силы РФ призовут 130 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, в том числе и жителей оккупированных территорий Украины, которые уже получили российские паспорта.