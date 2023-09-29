Путин подписал указ о призыве на военную службу: в армию пойдут 130 тысяч человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военную службу в октябре-декабре текущего года.



«Совершить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе…в количестве 130 000 человек», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.



Кроме того, в этом указе говорится, что с 1 октября 2023 года уволить «солдатов, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы на призыв которых истек».



Новобранцы осеннего призыва должны будут в течение пяти дней с момента зачисления в войсковую часть сдать свои загранпаспорта в МВД. Документы вернут после прохождения военнослужащим срочной службы.



Всем новобранцам, не явившимся по повестке в военкомат, будет грозить штраф до 30 тысяч рублей.



Ранее «Новости Донбасса» рассказывали, как избежать призыва в российскую армию жителям оккупированных территорий.