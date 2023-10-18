«ДНР» ставить підлітків на військовий облік

Угруповання «ДНР» ставить підлітків 2007 року народження на військовий облік, щоб надалі їх могли призвати на службу до збройних сил Росії. У розпорядженні «Новин Донбасу» опинився відповідний документ «Відділу освіти адміністрації Петрівського району міста Донецька», направлений директорам шкіл щодо надання інформації про учнів.



«На виконання листа військового комісаріату Кіровського, Куйбишевського та Петрівського районів міста Донецька Донецької Народної Республіки від 27.09.2023 року No 2/4372, з метою якісного проведення первісної постановки громадян на військовий облік відділ освіти адміністрації Петрівського району міста Донецька просить направити списки громадян народження, що проживають на території Кіровського, Куйбишевського та Петрівського районів, смт Олександрівка, смт. Старомихайлівка, с. Луганське», — йдеться у папері.



Зокрема, серед необхідних документів учня слід надати ксерокопію паспорта РФ.

«Новини Донбасу» наводили поради правозахисників про те, як уникнути призову на військову службу в окупації. Насамперед вони рекомендують не оформляти російський паспорт і по можливості залишити підконтрольну РФ територію.

Наприкінці вересня президент Росії Володимир Путін підписав указ про осінній призов громадян РФ на військову службу. До збройних сил РФ призватиме 130 тисяч осіб віком від 18 до 27 років, у тому числі й мешканців окупованих територій України, які вже отримали російські паспорти.