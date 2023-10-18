Члены семей погибших и пострадавшие в Грозе начали получать выплаты

Членам семей погибших и пострадавшим от ракетного удара по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области начали оказывать материальную помощь. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

«В настоящее время уже начислено более 290 тыс. грн для выплат членам 22 семей погибших, согласно решению Шевченковской поселковой военной администрации. Выплаты другим пострадавшим будут произведены в ближайшее время», — написал он.

Также сельская военная администрация предоставила первоочередную помощь для устранения повреждений пострадавших домов. Работы по временному устранению разрушений проведены в полном объеме с помощью благотворительного фонда DRC (Датский Совет по делам беженцев) и Международной организации по миграции, отметил Олег Синегубов.

«Продолжаем коммуникацию с другими международными партнерами. Уже произведены выплаты 23 пострадавшим семьям от благотворительного фонда «Актед» при поддержке ООН. Организация UNICEF, в свою очередь, производит выплаты 9 пострадавшим семьям с детьми», — написал председатель Харьковской ОГА.

Олег Синегубов подчеркнул, что особое внимание уделяют судьбе детей, оставшихся в результате теракта россиян без родителей. Уже оформлено попечительство близких родственников над 11 такими детьми.

Напомним, 5 октября, около 13:25, оккупанты нанесли ракетный удар, предположительно Искандером-М, по кафе-магазину в с.Гроза Купянского района Харьковской области, где проходили поминки по случаю перезахоронения украинского военного, уроженца этого села. По данным полиции, в результате ракетного удара 59 человек погибли, еще 5 были ранены.