Члени сімей загиблих та постраждалі в Грозі почали отримувати виплати

Членам сімей загиблих та постраждалим від ракетного удару по селу Гроза у Куп'янському районі Харківської області почали надавати матеріальну допомогу. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Наразі вже нараховано понад 290 тис. грн для виплат членам 22 сімей загиблих, згідно з рішенням Шевченківської селищної військової адміністрації. Виплати іншим постраждалим буде здійснено найближчим часом», — написав він.

Також сільська військова адміністрація надала першочергову допомогу усунення пошкоджень потерпілих будинків. Роботи з тимчасового усунення руйнувань проведено у повному обсязі за допомогою благодійного фонду DRC (Датська Рада у справах біженців) та Міжнародної організації з міграції, зазначив Олег Синєгубов.

«Продовжуємо комунікацію з іншими міжнародними партнерами. Вже здійснено виплати 23 постраждалим сім'ям від благодійного фонду «Актед» за підтримки ООН. Організація UNICEF, у свою чергу, здійснює виплати 9 постраждалим сім'ям з дітьми», — написав голова Харківської ОДА.

Олег Синегубов наголосив, що особливу увагу приділяють долі дітей, які залишилися внаслідок теракту росіян без батьків. Вже оформлено піклування близьких родичів над такими 11 дітьми.

Нагадаємо, 5 жовтня, близько 13:25, окупанти завдали ракетного удару, ймовірно Іскандером-М, по кафе-магазину в с.Гроза Куп'янського району Харківської області, де проходили поминки з нагоди перепоховання українського військового, уродженця цього села. За даними поліції, в результаті ракетного удару 59 людей загинули, ще 5 поранено.