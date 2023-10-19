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Оккупанаты атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА

19 октября 2023, 08:04

Оккупанаты атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА

За прошедшие сутки, 18 октября, российские войска нанесли очередную серию ракетных ударов по гражданским целям в Харьковской, Запорожской, Павлоградской, Обуховке, Днепровской области и Николаевской области. Об атаке сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, армия РФ атаковала Украину шестью ударными БПЛА Shahed-136/131. Силы и средства противовоздушной обороны Украины сбили три дрона-камикадзе.

Также произошло около 80 боевых столкновений с противником на поле боя. В общей сложности РФ нанесла 15 ракетных и 79 авиационных ударов, включая 61 удар МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.

В результате атаки на гражданскую инфраструктуру, были разрушены или повреждены пятиэтажный жилой дом, две церкви, культурный центр, один спортивный комплекс, более 20 частных домов и другая гражданская инфраструктура.

Напомним, количество людей, погибших в результате атаки войск РФ по Запорожью ночью, увеличилось до пяти. 

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