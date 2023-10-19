Окупанати атакували Україну ракетами та ударними БПЛА

Минулої доби, 18 жовтня, російські війська завдали чергової серії ракетних ударів по цивільних цілях у Харківській, Запорізькій, Павлоградській, Обухівці, Дніпровській області та Миколаївській області. Про атаку повідомили у Генштабі ЗСУ.



Крім того, армія РФ атакувала Україну шістьма ударними БПЛА Shahed-136/131. Сили та засоби протиповітряної оборони України збили три дрони-камікадзе.



Також сталося близько 80 бойових зіткнень із супротивником на полі бою. Загалом РФ завдала 15 ракетних та 79 авіаційних ударів, включаючи 61 удар МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктів.



Внаслідок атаки на цивільну інфраструктуру, було зруйновано або пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, дві церкви, культурний центр, один спортивний комплекс, понад 20 приватних будинків та іншу цивільну інфраструктуру.



Нагадаємо, кількість людей, які загинули в результаті атаки військ РФ по Запоріжжі вночі, збільшилася до п'яти.