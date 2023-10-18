В Запорожской и Харьковской областях сообщили о новых жертвах обстрелов РФ

Количество людей, погибших в результате атаки войск РФ по Запорожью ночью, увеличилось до четырех. Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.



«В процессе поисково-спасательных работ сегодня было найдено еще два тела. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и выдержки пережить такое страшное горе», — написал Куртев в Telegram-канале.



Поисково-спасательные работы продолжаются.



Как сообщалось, в ночь на 18 ноября войска РФ нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Один из ударов пришелся на многоэтажный жилой дом в центре города. Ранее было известно о двух погибших.



В то же время в Харьковской области сообщили о трагических последствиях обстрела, который произошел 15 октября. Число погибших в результате российского удара по поселку Дружелюбовка Боровской громады Харьковской области, выросло с 2 до 3 человек.



«Под завалами спасатели обнаружили тело Виктора Викторовича Давидюка, 1992 года рождения, сына погибших в ту же ночь Виктора и Аллы Давидюк. Виктор приехал к родителям накануне, чтобы помочь по хозяйству… Но кровавый российский агрессор безжалостно, в мгновение ока оборвал жизнь отца, матери и сына», — сообщает Боровской поссовет.



Как сообщается, у Виктора Давидюка остались жена и двое несовершеннолетних детей.