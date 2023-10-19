В небе над Ростовом сбили беспилотник

Сегодня, 19 октября, над Ростовом российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Видео работы ПВО опубликовал пропагандистский телеграм канал Readovka.



«Сегодня в 10.10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона. Разрушений и пострадавших на земле нет», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.



Ранее губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил об атаке десяти беспилотников.