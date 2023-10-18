В РФ заявили об атаке дронов на Курскую область: есть повреждения

Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил об атаке 10 беспилотников. По его словам, обломки упали на территорию учебного заведения. Об этом он написал на странице в Telegram.



«Сегодня около 5 утра в Курском районе силами минобороны России прекращена атака украинских БПЛА: сбито 6 беспилотников самолетного типа, 4 — подавлены средствами РЭБ», — заявил Старовойт.



Чуть позже он сообщил, что в результате атаки повреждении школы.



«Ночью на территорию Тимской школы им. Н.В.Черных упали обломки украинского БПЛА. Пострадавших нет», — написал он.



Старовойт отметил, что осколками незначительно посечен фасад, повреждены несколько окон. Поврежденные окна временно заклеены.



Напомним, 18 октября, в Белгородской области РФ были слышны взрывы. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал об очередной атаке дронов.