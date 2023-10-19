У небі над Ростовом збили безпілотник

Сьогодні, 19 жовтня, над Ростовом російська система протиповітряної оборони збила безпілотник. Відео роботи ППО опублікував пропагандистський телеграм канал Readovka.



«Сьогодні о 10.10 підрозділ ППО, який здійснює прикриття території Ростовської області, знищив повітряну ціль, яка була на підльоті до території регіону. Руйнувань та постраждалих на землі немає», - заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.



Раніше губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив про атаку десяти безпілотників.