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У небі над Ростовом збили безпілотник

19 жовтня 2023, 10:26

У небі над Ростовом збили безпілотник

Сьогодні, 19 жовтня, над Ростовом російська система протиповітряної оборони збила безпілотник. Відео роботи ППО опублікував пропагандистський телеграм канал Readovka.

«Сьогодні о 10.10 підрозділ ППО, який здійснює прикриття території Ростовської області, знищив повітряну ціль, яка була на підльоті до території регіону. Руйнувань та постраждалих на землі немає», - заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Раніше губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив про атаку десяти безпілотників.

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