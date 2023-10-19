Швеция близка к предоставлению Украине истребителей Gripen — Politico

Министр обороны Швеции поручил военному руководству изучить возможные последствия предоставления Украине истребителей. Военные должны отчитаться до 6 ноября. Об этом сообщает издание Politico.



Шведский Saab JAS 39 Gripen, высокотехнологичный истребитель, разработанный во время «холодной войны» с Советским Союзом, может впервые быть применен в конфликте с Москвой.



В последние недели в Швеции правительство осторожно готовило почву для возможного размещения самолетов в Украине после заявлений европейских соседей Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов о том, что они планируют отправить самолеты Lockheed Martin F-16 в Киев.



Ранее в этом месяце министр обороны Пол Йонсон заявил, что он поручил шведскому военному руководству изучить потенциальное влияние на оказание различных типов поддержки истребителям Украины, включая экспорт или дарение самолетов Gripen.