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Швеция близка к предоставлению Украине истребителей Gripen — Politico

19 октября 2023, 15:07

Швеция близка к предоставлению Украине истребителей Gripen — Politico

Министр обороны Швеции поручил военному руководству изучить возможные последствия предоставления Украине истребителей. Военные должны отчитаться до 6 ноября. Об этом сообщает издание Politico.

Шведский Saab JAS 39 Gripen, высокотехнологичный истребитель, разработанный во время «холодной войны» с Советским Союзом, может впервые быть применен в конфликте с Москвой.

В последние недели в Швеции правительство осторожно готовило почву для возможного размещения самолетов в Украине после заявлений европейских соседей Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов о том, что они планируют отправить самолеты Lockheed Martin F-16 в Киев.

Ранее в этом месяце министр обороны Пол Йонсон заявил, что он поручил шведскому военному руководству изучить потенциальное влияние на оказание различных типов поддержки истребителям Украины, включая экспорт или дарение самолетов Gripen. 

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