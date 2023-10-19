Швеція близька до надання Україні винищувачів Gripen — Politico

Міністр оборони Швеції доручив військовому керівництву вивчити можливі наслідки надання Україні винищувачів. Військові мають відзвітувати до 6 листопада. Про це повідомляє видання Politico.



Шведський Saab JAS 39 Gripen, високотехнологічний винищувач, розроблений під час холодної війни з Радянським Союзом, може вперше бути застосований у конфлікті з Москвою.



В останні тижні у Швеції уряд обережно готував ґрунт для можливого розміщення літаків в Україні після заяв європейських сусідів Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів про те, що вони планують відправити літаки Lockheed Martin F-16 до Києва.



Раніше цього місяця міністр оборони Пол Йонсон заявив, що він доручив шведському військовому керівництву вивчити потенційний вплив на надання різних типів підтримки винищувачам України, включаючи експорт або дарування літаків Gripen.