Monobank заявил, что не будет блокировать карты уклонистов, это фейк

Monobank опроверг информацию о том, что будет блокировать счета военнообязанных в случае неявки в ТЦК. В банке пригрозили реагировать санкциями на распространение фейка. Об этом заявил соучредитель Monobank Олег Гороховский.



Он опроверг информацию о блокировании карт, которую распространили в соцсетях.



«Это фейк и информационно-психологическая спецоперация (ИПСО)», — считает Гороховский.



Он отметил, что банк заблокирует возможность пользоваться его услугами тем администраторам каналов, которые используют приложение и бренд Monobank, распространяя недостоверную информацию.



Впоследствии Гороховский обнародовал первую реакцию на свое предупреждение. Один из Telegram-каналов уже извинился перед банками за распространение непроверенной информации.