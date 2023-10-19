Monobank заявил, что не будет блокировать карты уклонистов, это фейк

Monobank опроверг информацию о том, что будет блокировать счета военнообязанных в случае неявки в ТЦК. В банке пригрозили реагировать санкциями на распространение фейка. Об этом заявил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Он опроверг информацию о блокировании карт, которую распространили в соцсетях.
«Это фейк и информационно-психологическая спецоперация (ИПСО)», — считает Гороховский.
Он отметил, что банк заблокирует возможность пользоваться его услугами тем администраторам каналов, которые используют приложение и бренд Monobank, распространяя недостоверную информацию.
Впоследствии Гороховский обнародовал первую реакцию на свое предупреждение. Один из Telegram-каналов уже извинился перед банками за распространение непроверенной информации.