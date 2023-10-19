Monobank заявив, що не блокуватиме карти ухилянтів, це фейк

Monobank спростував інформацію про те, що блокуватиме рахунки військовозобов'язаних у разі неявки до ТЦК. У банку погрожували реагувати санкціями на поширення фейку. Про це заявив співзасновник Monobank Олег Гороховський.



Він спростував інформацію про блокування карток, яку поширили у соцмережах.



«Це фейк та інформаційно-психологічна спецоперація (ІПСО)», — вважає Гороховський.



Він зазначив, що банк заблокує можливість користуватися його послугами тим адміністраторам каналів, які використовують додаток та бренд Monobank, розповсюджуючи недостовірну інформацію.



Згодом Гороховський оприлюднив першу реакцію на попередження. Один із Telegram-каналів вже вибачився перед банками за поширення неперевіреної інформації.