В Генштабе сообщили о рекордном количестве уничтоженных россиян

Согласно отчету Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки было уничтожено рекордное количество россиян — 1380. Про потери оккупантов сообщили в отчете Генштаба.



Помимо ликвидированных российских военнослужащих, армия РФ понесла значительные потери в технике: 55 танков, 120 боевых бронированных машин и 29 артиллерийских систем.



В добавок ко всему, украинские воины также уничтожили 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн. Ранее появилась информация, что ВСУ заняли важный плацдарм на левом берегу Днепра.



Напомним, 17 октября 2023 года, когда был нанесен удар ракетами ATACMS по нескольким российским вертолетам и системам ПВО, вероятно, были уничтожены девять российских военных вертолетов в Бердянске и пять в Луганске.