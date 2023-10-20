У Генштабі повідомили про рекордну кількість знищених росіян

Згідно зі звітом Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби було знищено рекордну кількість росіян — 1380. Про втрати окупантів повідомили у звіті Генштабу.



Крім ліквідованих російських військовослужбовців, армія РФ зазнала значних втрат у техніці: 55 танків, 120 бойових броньованих машин та 29 артилерійських систем.



На додаток до всього, українські воїни також знищили 33 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Раніше з'явилася інформація, що ЗСУ зайняли важливий плацдарм на лівому березі Дніпра.



Нагадаємо, 17 жовтня 2023 року, коли було завдано удару ракетами ATACMS по кількох російських вертольотах і системах ППО, ймовірно, було знищено дев'ять російських військових вертольотів у Бердянську та п'ять у Луганську.