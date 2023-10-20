Кадры ликвидации техники РФ из Авдеевки: воины ССО уничтожают тяжелую технику и живую силу оккупантов

Операторы 3-го полка ССО обнаружили тяжелую технику российских оккупантов, которая двигалась в направлении Авдеевки и с помощью FPV-дронов, ПТРК Javelin и минометов за раз уничтожили шесть боевых машин РФ: четыре БТР, два танка, несколько десятков живой силы противника. Видео работы сили специальных операций опубликовало командование ССО.



Там также отметили, что на Авдеевском направлении оккупанты возобновили наступательные действия и не оставляют попыток оцепить город. Однако украинские защитники крепко держат оборону и наносят врагу немалые потери.



Ранее стало известно, что россияне перемещают личный состав и военную технику из временно оккупированного Луганска на Купянское направление.