Кадри ліквідації техніки РФ з Авдіївки: воїни ССО знищують важку техніку та живу силу окупантів

Оператори 3-го полку ССО виявили важку техніку російських окупантів, яка рухалася у напрямку Авдіївки й за допомогою FPV-дронів, ПЗРК Javelin та мінометів за раз знищили шість бойових машин РФ: чотири БТР, два танки, кілька десятків живої сили противника. Відео роботи сил спеціальних операцій оприлюднило командування ССО.



Там також зазначили, що на Авдіївському напрямку окупанти відновили наступальні дії та не залишають спроб оточити місто. Проте українські захисники міцно тримають оборону та завдають ворогові чималих втрат.



Раніше стало відомо, що росіяни переміщують особовий склад та військову техніку із тимчасово окупованого Луганська на Куп'янський напрямок.