Российские войска пытаются окружить Авдеевку — Генштаб ВСУ

В Донецкой области противник продолжает пытаться окружить Авдеевку, но украинские воины остаются на своих позициях, нанося противнику многочисленные потери. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



Наступательные операции оккупантов в окрестностях Новокалиново, Степового и Первомайского в Донецкой области не имели успеха. Подразделения РФ также провели безуспешные штурмовые действия по воздуху в окрестностях Марьинки и Новомихайловки.



Украинские защитники уничтожили на всей линии фронта 790 человек личного состава армии РФ, 16 танков, 55 боевых бронированных машин и пять артиллерийских систем.



Системами украинского ПВО были ликвидированы четыре БПЛА оперативно-тактического уровня. Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку и окрестности в Донецкой области.