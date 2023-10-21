Російські війська намагаються оточити Авдіївку — Генштаб ЗСУ

На Донеччині противник продовжує намагатися оточити Авдіївку, але українські воїни залишаються на своїх позиціях, завдаючи противнику численні втрати. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Наступальні операції окупантів у околицях Новокалинове, Степове та Первомайське на Донеччині не мали успіху. Підрозділи РФ також провели безуспішні штурмові дії повітрям на околицях Мар'їнки та Новомихайлівки.



Українські захисники знищили на всій лінії фронту 790 осіб особового складу армії РФ, 16 танків, 55 бойових броньованих машин та п'ять артилерійських систем.



Системами українського ППО було ліквідовано чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня. Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку та околиці на Донеччині.