УЕФА оштрафовал Литву за известную песню против Путина

Футбольная игра Литва-Сербия / Т. Билюнас/BNS

УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Литвы на 10 тысяч евро за песню против Путина, которую исполнили болельщики команды. Об этом сообщает издание LRT.



Однако один из лидеров сборной команды Литвы Юстас Ласицкас призвал болельщиков продолжать.



«Продолжайте скандировать, мы [заплатим штрафы] нашими бонусами, если потребуется», — написал Ласицкас в Instagram.



Федерация Литвы была оштрафована после игры против Сербии в сентябре. Особенно популярная песня, насыщенная ругательствами, возникла в Харькове, после аннексии Россией Крыма в 2014 году.



Ранее исполняющий обязанности главного тренера донецкого «Шахтера» Дарио Срна сообщил о том, почему было принято решение расстаться с предыдущим наставником команды Патриком ван Леувеном.