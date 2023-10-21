УЄФА оштрафував Литву за відому пісню проти Путіна

Футбольна гра Литва-Сербія / Т. Білюнас/BNS

УЄФА оштрафував Федерацію футболу Литви на 10 тисяч євро за пісню проти Путіна, яку виконали вболівальники команди. Про це повідомляє видання LRT.



Проте один із лідерів збірної команди Литви Юстас Ласіцкас закликав уболівальників продовжувати.



«Продовжуйте скандувати, ми [заплатимо штрафи] нашими бонусами, якщо буде потрібно», - написав Ласіцкас в Instagram.



Федерація Литви була оштрафована після гри проти Сербії у вересні. Особливо популярна пісня, насичена лайками, виникла у Харкові, після анексії Росією Криму у 2014 році.



Раніше виконувач обов'язків головного тренера донецького «Шахтаря» Даріо Срна повідомив про те, чому було ухвалено рішення розлучитися з попереднім наставником команди Патріком ван Леувеном.