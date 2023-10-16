Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецький «Шахтар» розірвав контракт із головним тренером

16 жовтня 2023, 17:51

Донецький «Шахтар» розірвав контракт із головним тренером

Патрік Ван Леувен. Фото: ФК «Шахтар» (Донецьк) Патрік Ван Леувен. Фото: ФК «Шахтар» (Донецьк)

Недовге вийшло перебування на чолі донецького «Шахтаря» Патріка ван Леувена. Керівництво «гірників» сьогодні, 16 жовтня, оголосило про припинення співпраці з нідерландським фахівцем та його тренерським штабом.

Нагадаємо, ван Леувен очолив чемпіонів України лише у липні цього року, перебравшись у команду із луганської «Зорі». Він замінив Ігоря Йовічевіча, з яким «Шахтар» виграв чемпіонат України, але хорвата тоді вирішили звільнити.

Таким чином, під керівництвом нідерландця «Шахтар» провів у сумі 12 офіційних матчів, вигравши 7 із них. У турнірній таблиці УПЛ донецький клуб посідає третє місце із 18 очками після дев'яти ігор.

Цікаво, що ще вчора фахівець керував командою під час товариського матчу з «Рухом» (2:0), а сьогодні на офіційному сайті з'явилося його інтерв'ю про підготовку команди до наступних матчів за умов відсутності гравців збірних.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Футбол Спорт
Організації
Шахтар

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:57
ЗСУ відбили п'ять атак росіян на Бахмутському напрямі за добу — Євлаш
18:56
У Норвегії різко зросла кількість переселенців із України
18:32
У Херсоні завершили ремонтні роботи після обстрілу та повернули воду городянам
17:24
У ЗСУ за два роки зросла кількість жінок-військових — Міноборони
16:49
У Краматорському районі внаслідок обстрілу спалахнула церква
16:35
«ДНР»: в окупованому Донецьку чоловік підірвався на міні
14:33
В окупованому Луганську БТР росіян переїхав цивільне авто
13:08
Партизани ліквідували понад 20 окупантів за тиждень у Маріуполі
16:07
Морги Донецька переповнені окупантами, є загроза спалаху інфекції
15:12
До порту окупованого Маріуполя прибули одночасно три російські судна — Андрющенко
13:32
«ДНР»: внаслідок обстрілу в окупованому Донецьку померла дитина
12:37
У захопленому Луганську пролунав вибух, у місті видно чорний дим
23:33
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 жовтня
22:27
Нікопольський район зазнав масованого обстрілу — Лисак
21:03
Окупанти обстрілюють центр Херсона — МВА
20:03
ЗСУ тримають оборону на Авдіївському напрямі – Генштаб
19:30
Під обстріл росіян у Бериславі потрапили житлові будинки, загинула жінка
19:10
Окупанти мобілізують вчителів на захоплених територіях — ЦНС
17:43
Росіяни намагаються оточити Куп'янськ — Сирський
17:01
Окупанти вдень обстріляли Дніпровський ринок у Херсоні — МВА
усі новини
20:11
Даріо Срна призначений виконувачем обов'язків головного тренера донецького «Шахтаря»
19:57
ЗСУ відбили п'ять атак росіян на Бахмутському напрямі за добу — Євлаш
19:35
Керівництву СБУ часів Януковича повідомили про підозру у «справах Майдану» — ДБР
18:56
У Норвегії різко зросла кількість переселенців із України
18:32
У Херсоні завершили ремонтні роботи після обстрілу та повернули воду городянам
17:51
Донецький «Шахтар» розірвав контракт із головним тренером
17:24
У ЗСУ за два роки зросла кількість жінок-військових — Міноборони
17:06
Донецька ОВА узгоджуватиме кожну закупівлю місцевих адміністрацій
17:05
Виводив на розстріл мирних мешканців: бойовика «ДНР» засудили до 15 років ув`язнення
16:49
У Краматорському районі внаслідок обстрілу спалахнула церква
16:35
«ДНР»: в окупованому Донецьку чоловік підірвався на міні
16:34
Реалізація проекту «єВідновлення» у Донецькій області: росіяни знищили понад 36 тис будинків
16:04
Катар допоміг Україні повернути 4 дітей, яких вивезла Росія
15:33
Наказував обстрілювати Луганську область: судитимуть генерал-лейтенанта РФ
15:15
Росія втратила понад 60 танків і БТР у наступі під Авдіївкою — BILD
15:05
Рекорд від «Армії дронів»: бійці вразили в Авдіївці майже 500 одиниць російської техніки
15:04
В окупованій Горлівці впала російська авіабомба
14:33
В окупованому Луганську БТР росіян переїхав цивільне авто
13:38
ЗСУ знищили техніку окупантів на 1,8 млн доларів під Бахмутом
13:08
Партизани ліквідували понад 20 окупантів за тиждень у Маріуполі
усі новини
ВІДЕО
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23
Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
12 жовтня, 10:52
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі Війська РФ двічі вдарили по Харкову: Загинула дитина та її бабауся, більше 25 постраждалих
06 жовтня, 10:05
У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ► У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ►
05 жовтня, 22:56

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама