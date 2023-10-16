Донецький «Шахтар» розірвав контракт із головним тренером

Патрік Ван Леувен. Фото: ФК «Шахтар» (Донецьк)

Недовге вийшло перебування на чолі донецького «Шахтаря» Патріка ван Леувена. Керівництво «гірників» сьогодні, 16 жовтня, оголосило про припинення співпраці з нідерландським фахівцем та його тренерським штабом.



Нагадаємо, ван Леувен очолив чемпіонів України лише у липні цього року, перебравшись у команду із луганської «Зорі». Він замінив Ігоря Йовічевіча, з яким «Шахтар» виграв чемпіонат України, але хорвата тоді вирішили звільнити.



Таким чином, під керівництвом нідерландця «Шахтар» провів у сумі 12 офіційних матчів, вигравши 7 із них. У турнірній таблиці УПЛ донецький клуб посідає третє місце із 18 очками після дев'яти ігор.



Цікаво, що ще вчора фахівець керував командою під час товариського матчу з «Рухом» (2:0), а сьогодні на офіційному сайті з'явилося його інтерв'ю про підготовку команди до наступних матчів за умов відсутності гравців збірних.