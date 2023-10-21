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Украине удалось вернуть еще троих детей

21 октября 2023, 13:45

Украине удалось вернуть еще троих детей

Украине удалось вернуть еще троих детей из РФ. Фото: Дмитрий Лубинец Украине удалось вернуть еще троих детей из РФ. Фото: Дмитрий Лубинец

В рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, в Украину удалось вернуть из РФ троих детей. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Фейсбуке.

Дмитрий Лубинец отметил, что Украина вовлекает в этот процесс общественные организации и международных партнеров. Это возвращение удалось осуществить благодаря сотрудничеству с БФ Orphans Feeding Foundation, в частности, соучредительницей организации Мариам Ламберт.

«Работа по возвращению детей на Родину будет продолжаться, поэтому в который раз искренне благодарю всех, кто помогает это делать. Это необходимо государству, это нужно для нашего будущего!», — добавил омбудсмен. 

Напомним, со времени введения военного положения и до середины октября 2023 года в Нацполицию поступило 18 967 обращений о безвестном исчезновении украинских детей.

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