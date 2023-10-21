Украине удалось вернуть еще троих детей из РФ. Фото: Дмитрий Лубинец

В рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, в Украину удалось вернуть из РФ троих детей. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Фейсбуке.



Дмитрий Лубинец отметил, что Украина вовлекает в этот процесс общественные организации и международных партнеров. Это возвращение удалось осуществить благодаря сотрудничеству с БФ Orphans Feeding Foundation, в частности, соучредительницей организации Мариам Ламберт.



«Работа по возвращению детей на Родину будет продолжаться, поэтому в который раз искренне благодарю всех, кто помогает это делать. Это необходимо государству, это нужно для нашего будущего!», — добавил омбудсмен.



Напомним, со времени введения военного положения и до середины октября 2023 года в Нацполицию поступило 18 967 обращений о безвестном исчезновении украинских детей.