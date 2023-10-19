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В Нацполицию поступило более 18 тысяч обращений о пропаже украинских детей

19 октября 2023, 16:52

В Нацполицию поступило более 18 тысяч обращений о пропаже украинских детей

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук провела совещание по реализации Плана действий Bring Kids Back UA, на котором обсудили защиту прав детей, принудительно перемещенных на ВОТ или незаконно депортированных за пределы Украины. Об этом сообщает правительственный портал. 

Собравшихся проинформировали о том, что со времени введения военного положения и до середины октября 2023 года в Нацполицию поступило 18 967 обращений о безвестном исчезновении украинских детей.

«Поэтому нам нужно государственное решение по их эвакуации. Прежде всего, статусных детей, которые находятся в пределах населенных пунктов, не контролируемых украинскими властями», – подчеркнула Ирина Верещук.

Чиновница отметила, что очень важно получить всю информацию о них. И этому Украине нужна помощь международных партнеров. Представитель ЮНИСЕФ в Украине подтвердила готовность организации помочь разработать механизмы эвакуации и сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее на подконтрольную территорию Украины удалось вернуть еще троих детей, которые находились на оккупированной территории Херсонской области. 

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