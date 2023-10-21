Україні вдалося повернути ще трьох дітей із РФ. Фото: Дмитро Лубінець

У рамках реалізації плану дій Bring Kids Back UA, в Україну вдалося повернути із РФ трьох дітей. Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Фейсбуці.



Дмитро Лубінець зазначив, що Україна залучає до цього процесу громадські організації та міжнародних партнерів. Це повернення вдалося здійснити завдяки співпраці з БФ Orphans Feeding Foundation, зокрема співзасновницею організації Маріам Ламберт.



«Робота з повернення дітей на Батьківщину триватиме, тому вкотре щиро дякую всім, хто допомагає це робити. Це потрібно державі, це потрібно для нашого майбутнього!», - додав омбудсмен.



Нагадаємо, від часу запровадження воєнного стану і до середини жовтня 2023 року до Нацполіції надійшло 18 967 звернень про невідоме зникнення українських дітей.