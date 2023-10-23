Расходы на оборонку РФ в 2024 год составят около 6% ВВП

Расходы российского правительства все больше сосредотачиваются на издержках войны с Украиной, предлагаемый бюджет РФ на 2024 год предусматривает увеличение запланированных расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с 2023 годом. Об увеличении расходов на войну в стране-агрессоре подтвердили в минобороны Великобритании.



В результате чего расходы на оборону на 2024 год составят около 6% ВВП. Напротив, расходы на образование и здравоохранение будут заморожены на уровне ассигнований на 2023 год, что равнозначно реальному сокращению расходов в связи с инфляцией.



По данным британской разведки, россиянам необходимо будет выделить больше средств для финансирования выплат и расходов на здравоохранение растущего числа раненых солдат и семей погибших в войне.



«Более половины солдат, получивших настолько тяжелые ранения, что им потребовалась более длительная медицинская помощь, потеряли конечности, причем каждому пятому потребовалась ампутация верхних конечностей», — заявил 17 октября 2023 года заместитель министра труда Алексей Вовченко.



Этим раненым солдатам почти наверняка потребуется пожизненная медицинская помощь. Постоянное увеличение военных расходов, весьма вероятно, будет способствовать инфляционному давлению в России. Более того, продолжающееся увеличение военных расходов заставит российское правительство принимать трудные решения о том, как финансировать войну, что, вероятно, усилит финансовое давление на российский бизнес.



