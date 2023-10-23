Витрати на оборонку РФ у 2024 році становитимуть близько 6% ВВП

Витрати російського уряду все більше зосереджуються на збільшенні ціни у війни з Україною, запропонований бюджет РФ на 2024 передбачає збільшення запланованих витрат на оборону приблизно на 68% порівняно з 2023 роком. Це підтвердили у міноборони Великобританії.



Витрати на оборону на 2024 рік становитимуть близько 6% ВВП. Навпаки, витрати на освіту та охорону здоров'я будуть заморожені на рівні асигнувань на 2023 рік, що є рівнозначним реальному скороченню витрат у зв'язку з інфляцією.



За даними британської розвідки, росіянам необхідно буде виділити більше коштів для фінансування виплат і витрат на охорону здоров'я поранених солдатів і сімей загиблих у війні.



«Більш ніж половина солдатів, які отримали настільки тяжкі поранення, що їм знадобилася триваліша медична допомога, втратили кінцівки, причому кожному п'ятому знадобилася ампутація верхніх кінцівок», — заявив 17 жовтня 2023 року заступник міністра праці Олексій Вовченко.



Цим пораненим солдатам майже напевно знадобиться довічна медична допомога. Постійне збільшення військових витрат, ймовірно, сприятиме інфляційному тиску в Росії. На додаток, збільшення військових витрат, що продовжується, змусить російський уряд приймати важкі рішення про те, як фінансувати війну, що, ймовірно, посилить фінансовий тиск на російський бізнес.



