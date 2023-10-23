Пропагандист Соловьев получил звание «героя ДНР»

Российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву присвоено звание Героя так называемой Донецкой народной республики (ДНР). Об этом объявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



«Присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Владимиру Соловьеву», — написал он на странице в Telegram.





По словам Пушилина, Соловьев активно «поддерживает Донбасс долгие годы противостояния».



«Он весь период СВО (так оккупанты называют полномасштабную войну в Украине - ред.) — часто на передовой. Мало осталось мест, где он не побывал — в гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром», — выдал он.



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