Пропагандист Соловйов отримав звання «героя ДНР»

Російському пропагандисту Володимиру Соловйову надано звання Героя так званої Донецької народної республіки («ДНР»). Про це оголосив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



«Привласнив звання Героя Донецької Народної Республіки Володимиру Соловйову», — написав він на сторінці в Telegram.





За словами Пушиліна, Соловйов активно «підтримує Донбас довгі роки протистояння».



«Він весь період СВО (так окупанти називають повномасштабну війну в Україні – ред.) – часто на передовій. Мало залишилося місць, де він не побував — у гущі подій, причому те, що він робить, як допомагає, багато в чому залишається за кадром», — сказав він.



Нагадаємо, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що його син брав участь у війні проти України. Так він відповів на запитання журналіста про те, чи перебував його син у ПВК «Вагнера».