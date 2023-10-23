Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ атаковала Херсонщину: четыре населенных пунктов остались без света

23 октября 2023, 16:33

Армия РФ атаковала Херсонщину: четыре населенных пунктов остались без света

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрелов ряд населенных пунктов осталась без света. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Оккупанты снова ударили по Херсонщине. Попали по линиям электропередач. Без света остались Берислав, Новоберислав, Шляховое, Томарино», — написал он.

Прокудин отметил, что энергетики уже работают и устраняют повреждения.

Напомним, 21 октября армия России обстреляла Херсон, нанося удары по прибрежным районам города. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Александр Прокудин
Места
Херсонская область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:29
В автомобильной аварии в Славянске погибла женщина
17:01
Украинцев заставляют сдавать кровь для захватчиков на временно оккупированных территориях — ЦНС
14:35
Оккупанты уничтожили школу в Мариуполе, построенную в 1894 году
13:58
В порт Мариуполя впервые зашел морской балкер оккупантов — советника мэра
11:58
В «ЛНР» мобилизуют студентов дневной формы — ОВА
19:10
Четыре человека ранены в Донецке в результате обстрела
16:59
Долги жителей Донецкой области за коммунальные услуги превысили 3 млрд гривен
16:29
В Донецке из-за обстрела погиб местный житель
16:25
Более недели почти все жители Очеретинской громады живут без света
16:23
На оккупированных территориях россияне планируют усилить проверки местного населения
13:53
Американский военный назвал цели, против которых ракеты ATACMS неэффективны — Forbes
13:09
Столб дыма поднялся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела
12:54
В девяти областях Украины зафиксированы отключения света — Минэнерго
11:27
Россияне обстреляли Купянский район, ранен мирный житель
10:44
Оккупанты готовят наступление на Купянск, перебрасывают технику и солдат из Луганска — АТЕШ
09:08
ВСУ заняли важный плацдарм на левом берегу Днепра — ISW
08:35
Оккупанты снова пытаются окружить Авдеевку, несут потери — Генштаб
08:21
Оккупанты ищут в телефонах школьников украинские приложения — ЦНС
08:01
В Пентагоне рассказали, как Украина будет использовать ракеты ATACMS
13:02
Гереги 8 лет платили зарплату управляющему «Эпицентром» на оккупированном Донбассе — «Схемы»
все новости
17:49
В Донецкой области объявили обязательную эвакуацию детей из 8 населенных пунктов
17:29
В автомобильной аварии в Славянске погибла женщина
17:10
Украина получила от Финляндии 9 спецавто: список
17:01
Украинцев заставляют сдавать кровь для захватчиков на временно оккупированных территориях — ЦНС
16:54
Украинские моряки приняли участие в многонациональных учениях в Британии
16:45
Венгрия заблокировала 500 миллионов евро помощи из фонда ЕС для Украины
16:33
Армия РФ атаковала Херсонщину: четыре населенных пунктов остались без света
16:17
Силы обороны Украины показала, как ликвидируют технику оккупантов с помощью дронов
15:41
«Шахтер» расторг контракт со сбежавшем в РФ футболистом Александром Роспутьком
15:38
Армия РФ планирует перерезать дорогу к Авдеевке — Барабаш
15:13
Над Ростовом сработала система ПВО
14:35
Оккупанты уничтожили школу в Мариуполе, построенную в 1894 году
13:58
В порт Мариуполя впервые зашел морской балкер оккупантов — советника мэра
13:46
Украинский институт национальной памяти развенчал мифы о «братских народах»
13:24
Украина получила от ЕС девятый транш макрофинансовой помощи
13:12
Женщина погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка
12:29
Оккупанты нанесли ракетный удар по шахте в Донецкой области
11:58
В «ЛНР» мобилизуют студентов дневной формы — ОВА
11:54
В Джанкое исчезают оккупанты
11:25
Наводчик обстрелов по Херсону: «мне нравится Советский Союз»
все новости
ВИДЕО
Десантники ликвидировали 9 единиц техники оккупантов в Донецкой области Десантники ликвидировали 9 единиц техники оккупантов в Донецкой области
22 октября, 17:36
Украине удалось вернуть еще троих детей из РФ. Фото: Дмитрий Лубинец Украине удалось вернуть еще троих детей
21 октября, 13:45
Поисковый отряд ищет в освобожденной Клещиевке тела военных Поисковый отряд ищет в освобожденной Клещиевке тела военных
20 октября, 21:03
Столб дыма в Донецке. Фото: соцсети Столб дыма поднялся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела
20 октября, 13:09
Срок за «ТикТок»: как преследуют ЛГБТ в России ► Срок за «ТикТок»: как преследуют ЛГБТ в России ►
19 октября, 19:40
Оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Фото: ТАСС Оккупанты будут патрулировать небо над Черным морем самолетами с «Кинжалами»: новое заявление Путина
18 октября, 16:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама