Армия РФ атаковала Херсонщину: четыре населенных пунктов остались без света

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрелов ряд населенных пунктов осталась без света. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Оккупанты снова ударили по Херсонщине. Попали по линиям электропередач. Без света остались Берислав, Новоберислав, Шляховое, Томарино», — написал он.



Прокудин отметил, что энергетики уже работают и устраняют повреждения.



Напомним, 21 октября армия России обстреляла Херсон, нанося удары по прибрежным районам города.