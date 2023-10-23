Армія РФ атакувала Херсонщину: чотири населені пункти залишилися без світла

Російські окупанти вкотре атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілу низка населених пунктів залишилася без світла. Про це повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.



«Окупанти знову вдарили по Херсонщині. Потрапили лініями електропередач. Без світла залишилися Берислав, Новоберислав, Шляхове, Томарине», — написав він.



Прокудін зазначив, що енергетики вже працюють та усувають пошкодження.



Нагадаємо, 21 жовтня армія Росії обстріляла Херсон, завдаючи ударів по прибережних районах міста.