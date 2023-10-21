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Российские войска вновь обстреливают Херсон

21 октября 2023, 16:16

Российские войска вновь обстреливают Херсон

Сегодня, 21 октября, армия России вновь принялась обстреливать Херсон, нанося удары по прибрежным районам города. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Глава Херсонской ГВА, подтвердил, что в городе слышны мощные взрывы и попросил местных жителей перейти в безопасные места. 

«Перейдите к более безопасным местам! Не находитесь на открытом пространстве без надобности», — добавил Роман Мрочко. 

Он также отметил, что российские войска атакуют город с временно оккупированного левобережья. Под прицелом врага, в частности, центр города и районы, которые ближе к воде.

Ранее армия РФ обстреляла поселок Молодежное Херсонской городской территориальной громады, разрушив местную школу. 

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