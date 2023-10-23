Украинские моряки приняли участие в многонациональных учениях в Британии

Военные Украины приняли участие в многонациональных морских учениях. Фото: ВМС

В Британии стартовали масштабные учения Joint Warrior-23-II с участием Украины. Также, кроме Украины, в учениях принимают участие корабли и суда от Нидерландов, Бельгии, Польши, ФРГ и Дании. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.



«Для украинских военных моряков эта неделя началась с участия в многонациональных учениях Joint Warrior -23-II, которые проводятся в пределах территориальных вод Великобритании», — говорится в сообщении.



От ВМС ВС Украины к практическим действиям в море привлекаются противоминные корабли «Черкассы» и «Чернигов».





Участие проходит под руководством менторов Королевских ВМС Великобритании. В состав участников вошли Королевские ВМС и Королевские воздушные силы вместе с сухопутными войсками Великобритании.



Основная цель подготовки состоит в достижении личным составом экипажей и штаба тактической группы противоминных действий соответствующего уровня готовности к выполнению задач по назначению, а также совместимости с противоминными подразделениями стран-партнеров.



«Кроме того, отрабатываются вопросы планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО. Целью является приобретение опыта действий в международной среде при проведении объединенных многонациональных операций», — отметили в ведомстве.



Напомним, число женщин в украинской армии с 2021 года выросло на 12 тысяч, то есть на 40%. Сейчас проходят службу около 43 тысяч военнослужащих.