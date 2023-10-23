Українські моряки взяли участь у багатонаціональних навчаннях у Великій Британії

Військові України взяли участь у багатонаціональних морських навчаннях. Фото: ВМС

У Британії стартували масштабні навчання Joint Warrior-23-II за участю України. Також, крім України, у навчаннях беруть участь кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, ФРН та Данії. Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил Збройних сил України.



«Для українських військових моряків цей тиждень розпочався з участі у багатонаціональних навчаннях Joint Warrior -23-II, які проводяться в межах територіальних вод Великобританії», — йдеться у повідомленні.



Від ВМС ЗС України до практичних дій у морі залучаються протимінні кораблі «Черкаси» та «Чернігів».





Участь відбувається під керівництвом менторів Королівських ВМС Великобританії. До складу учасників увійшли Королівські ВМС та Королівські повітряні сили разом із сухопутними військами Великобританії.



Основна мета підготовки полягає у досягненні особовим складом екіпажів та штабу тактичної групи протимінних дій відповідного рівня готовності до виконання завдань за призначенням, а також взаємосумісності із протимінними підрозділами країн-партнерів.



Крім того, відпрацьовуються питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Метою є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об'єднаних багатонаціональних операцій», — зазначили у відомстві.



Нагадаємо, кількість жінок в українській армії з 2021 року зросла на 12 тисяч, тобто на 40%. Наразі проходять службу близько 43 тисяч військовослужбовців.