Венгрия заблокировала 500 миллионов евро помощи из фонда ЕС для Украины

Министры иностранных дел Европейского Союза на встрече в понедельник снова не смогли договориться о выделении транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, используемого для военной поддержки Украины. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Джозвяк.



По словам журналиста, договоренность о выделении восьмого транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира не удалось достичь из-за позиции Венгрии — она ранее блокировала это решение, поскольку Украина внесла венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.



«Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, которые продолжают работать в России, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянно», — пишет журналист.

as expected no agreement on the 8th tranche (500 million) of EU military aid for when EU foreign ministers met today. the bank OTP has been de-listed from the "doing business in blacklist" but Budapest want legal as assurances that this is permanent — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 23, 2023



Напомним, выступая в Гонконге, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европу в том, что она не локализовала войну, а наоборот «способствовала ее глобализации».