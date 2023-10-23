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Венгрия заблокировала 500 миллионов евро помощи из фонда ЕС для Украины

23 октября 2023, 16:45

Венгрия заблокировала 500 миллионов евро помощи из фонда ЕС для Украины

Министры иностранных дел Европейского Союза на встрече в понедельник снова не смогли договориться о выделении транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, используемого для военной поддержки Украины. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Джозвяк.

По словам журналиста, договоренность о выделении восьмого транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира не удалось достичь из-за позиции Венгрии — она ранее блокировала это решение, поскольку Украина внесла венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

«Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, которые продолжают работать в России, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянно», — пишет журналист.


Напомним, выступая в Гонконге, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европу в том, что она не локализовала войну, а наоборот «способствовала ее глобализации». 

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