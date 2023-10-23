Угорщина заблокувала 500 мільйонів євро допомоги із фонду ЄС для України

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі знову не змогли домовитися про виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який використовується для військової підтримки України. Про це пише журналіст «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Джозвяк.



За словами журналіста, домовленість про виділення восьмого траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду світу не вдалося досягти через позицію Угорщини — вона раніше блокувала це рішення, оскільки Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.



«Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне», - пише журналіст.

as expected no agreement on 8th tranche (500 million) of EU military aid for when EU foreign ministrs met today. bank OTP has been de-listed from "doing business in blacklist" but Budapest want legal as assurances that this is permanent - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 23, 2023



Нагадаємо, виступаючи в Гонконгу, глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Європу в тому, що вона не локалізувала війну, а навпаки, «сприяла її глобалізації».